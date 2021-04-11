Чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов показав спекотні фото з відпочинку на Шрі-Ланці

Як повідомляє Politeka.net, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов розповів про свій казковий відпочинок на Шрі-Ланці разом з примою-балериною і суддею "Танців з зірками" Катериною Кухар. Артист опублікував у своєму мікроблозі Instagram яскраві кадри з тропічного острова і поділився враженнями.

На нових знімках Олександр зображений топлес серед густої екзотичної зелені, на ньому тільки різнокольорові строкаті шорти. В руках танцюрист тримає забавні інструменти, схожі на дерев'яні молотки. При цьому можна помітити його рельєфний прес, який раніше мало хто бачив.

У підписі до фотографій чоловік Катерини Кухар розповів про їхній відпочинок. "Люблю Шрі-Ланку за різноманітність. Тут тобі і спорт, і джунглі, і полювання на найдивніших тварин... І навіть безсонні ночі в пошуках "чудовиська", яке забралося на віллу. Ти ось лежиш, бачиш сни про прекрасну русалку, яка спить поруч, а вона, виявляється, не спить. Тому що ти прокидаєшся від штовхання в бік і крику «Мась, тут щось повзе»! Загалом весело!",- написав Стоянов. Також він зазначив, що на Шрі-Ланці кожен день вони проводять дуже активно, саме тому для відпочинку не Мальдіви.

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