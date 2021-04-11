Популярний український співак MELOVIN, якого багато хто пам'ятає, як фаворита Андрія Данилка на Євробаченні, здивував новим образом

Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак Костянтин Бочаров більш відомий під творчим псевдонімом MELOVIN, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зірковий красень виклав у своєму мікроблозі кумедне відео, в якому його можна побачити в студії програми "Сніданок" на телеканалі "1+1".

На кадрах видно, що MELOVIN стоїть на невеликому темному ліжку, а поруч з ним двоє ведучих Олександр Попов і Валентина Хамайко. Перед камерою Костя з'явився в стильному червоному костюмі, під піджаком якого немає сорочки, так що у всій красі видно татуювання на грудях. Волосся артиста недбало укладені, а на його обличчі модні темні окуляри, він стоїть у зухвалій позі і, схоже, тримає в руці оберемок повітряних кульок.

У підписі до публікації MELOVIN написав: "Happy Birthday Mr. MELOVIN. Сніданок з @1plus1_ua. Більше ексклюзиву на моєму Patreon". Шанувальники в захваті від нового відео з Костею, його засипають компліментами і привітаннями в коментарях до публікації. "Ще раз з днем народження! Продовжуй сяяти і далі яскраво, як зірки на небі в найтемнішу ніч! І ніколи не згасай", "З Днем народження, артист! Бажаю гучних оплесків на твою честь, радісних моментів у твоєму житті, чудових виступів на сцені, хороших людей в дорозі", "Ще раз з днем народження! Ти неймовірний! Люблю тебе, людина-свято!", "Спасибі, що ти є! Спасибі твоїм батькам за тебе", - пишуть в коментарях.

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