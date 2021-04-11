Український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Соня стала дуже відомою після проекту "Супер топ-модель по-українськи" і зараз за дівчиною стежать сотні тисяч українців. Зірка обожнює епатажні образи, використовуючи пікантні вбрання.

Цей раз не став винятком, адже Соня опублікувала фото в панчішках з поясом на талії і прозорому корсеті. Зірка сиділа на лавочці, а на голові можна побачити бантик.

"Як ставишся до айваске?",- запитав фанат.

"Неоднозначно. Сама не проходила, але багато знайомих в темі", - написала у відповідь красуня.

На другому фото дівчину вже знімали з іншого ракурсу.

"Як позбутися сором'язливості", - написала фанатка.

"Дуже просто. Перестати думати, що комусь є до вас справа більше, ніж до себе",-написала Софія.

Ми писали, що відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в пікантному образі.

У своєму Instagram Соня Плакидюк розмістила новий знімок, на якому постала в томній позі, розбурхуючи уяву шанувальників.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вбила розміром декольте в корсеті, натягнувши вушка Playboy

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" змусила милуватися своїм декольте

Також Politeka писала, що фігуриста Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" в корсеті і панчохах влаштувала провокацію



