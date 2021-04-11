Український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, Соня стала дуже відомою після проекту "Супер топ-модель по-українськи" і зараз за дівчиною стежать сотні тисяч українців. Зірка обожнює епатажні образи, використовуючи пікантні вбрання.
Цей раз не став винятком, адже Соня опублікувала фото в панчішках з поясом на талії і прозорому корсеті. Зірка сиділа на лавочці, а на голові можна побачити бантик.
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"Неоднозначно. Сама не проходила, але багато знайомих в темі", - написала у відповідь красуня.
На другому фото дівчину вже знімали з іншого ракурсу.
"Як позбутися сором'язливості", - написала фанатка.
"Дуже просто. Перестати думати, що комусь є до вас справа більше, ніж до себе",-написала Софія.
Ми писали, що відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в пікантному образі.
У своєму Instagram Соня Плакидюк розмістила новий знімок, на якому постала в томній позі, розбурхуючи уяву шанувальників.
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