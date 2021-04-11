Відома співачка Ані Лорак опублікувала в мережі незвичайні фото, на яких з'явилася в дивному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. Однак, нещодавно зірка підігріла чутки про появу в її житті чоловіка – вона з'явилася на світському заході з обручкою на безіменному пальці правої руки. А нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram виклала свіжі фото, на яких з'явилася вже без прикрас на пальцях, так що знову заплутала шанувальників, але також заінтригувала.

На нових фотографіях ані з'явилася в вельми незвичайному образі - без гламуру і епатажу, вона виглядає так, як ніби хоче загубитися в натовпі і не привертати до себе уваги. Артистка позує в сірих рваних джинсах і темній футболці з сірим принтом, поверх якої накинула об'ємну темну куртку. Образ доповнюють масивні чорні черевики, кумедна кепочка і велика сумка, яка висить на руці. Волосся співачки випрямлені і розпущені, а на її обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Лорак здорово заінтригувала своїх фанатів. "Мої дорогі, чекаєте нову пісню? Скоро поділюся новинами. Ох... Готуємо для вас неймовірну красу", - написала артистка. Шанувальники в захваті від таких новин, публікацію зірки тут же почали активно обговорювати в коментарях. "З величезним нетерпінням чекаємо!", "Заінтригували! шалено чекаємо", "Такі новини, звичайно чекаємо!", "Несподівано. Чекаємо з нетерпінням", "Звичайно, дуже чекаємо", - пишуть в коментарях.

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