Співачка Настя Каменських показала відверте фото в соцмережі і отримала хвилю критики від шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу кумедне фото з Мексики, на якому з'явилася в досить незвичайному образі і веселій позі.
На новому знімку Настя відображена, лежачи посеред вулиці - вона прилягла на спину, розкинула руки і задерла довгі ноги. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому образі - на ній коротенькі чорні шортики і прозора Бежева кофтинка, крізь яку просвічується Темний бюстгальтер. На ногах співачки зручні шльопанці, голову вона прикрила ковбойським капелюхом, а поруч з нею на землі лежить невеликий рюкзак. А ось обличчя артистки практично не видно, вона прикрила його своїм незвичайним капелюшком.
У підписі до фотографії Весела Каменських написала: "Кожному етапу у своєму житті потрібно бути вдячним! Нехай не легко, нехай, штормить всередині! І здається, що все таким дивним і не зрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму". Звичайно ж шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, вправляючись в дотепності в коментарях до фото.
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