Співачка Настя Каменських показала відверте фото в соцмережі і отримала хвилю критики від шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу кумедне фото з Мексики, на якому з'явилася в досить незвичайному образі і веселій позі.

На новому знімку Настя відображена, лежачи посеред вулиці - вона прилягла на спину, розкинула руки і задерла довгі ноги. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому образі - на ній коротенькі чорні шортики і прозора Бежева кофтинка, крізь яку просвічується Темний бюстгальтер. На ногах співачки зручні шльопанці, голову вона прикрила ковбойським капелюхом, а поруч з нею на землі лежить невеликий рюкзак. А ось обличчя артистки практично не видно, вона прикрила його своїм незвичайним капелюшком.

У підписі до фотографії Весела Каменських написала: "Кожному етапу у своєму житті потрібно бути вдячним! Нехай не легко, нехай, штормить всередині! І здається, що все таким дивним і не зрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму". Звичайно ж шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, вправляючись в дотепності в коментарях до фото.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "Запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа: "Мімішність зашкалює".

Також Politeka писала, Потап несподівано покинув Україну з найріднішою людиною, залишивши Каменських одну: "Радий бачити".