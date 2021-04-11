Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себе біля басейну

Як пише Politeka.net, володарка багатьох міжнародних медалей не тільки має шикарне спортивне тіло, але і дивовижну зовнішність. Красуня активно веде соціальні мережі, де мотивує українців займатися спортом.

На фото Марина вирішила показати, як насолоджується вихідним днем. Дівчина в чорних трусиках позувала біля басейну, демонструючи плоский животик. Красуня підняла руки вгору, закривши очі від задоволення.

"Сонячні вихідні в басейні",-написала Марина Бех-Романчук під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Чемпіонка"," красуня"," Люблю це"," чудово"," красива посмішка", " яка красива, сильна, спортивна жінка!", "Що за Краса", " Картинка міцного здоров'я, фітнесу та краси!", "Мені подобається ця посмішка .... правда, я просто дивилася на цю дивовижну посмішку".

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала м'язисте тіло в топі і трусиках.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила нове фото, одягнувшись в спортивний топ сірого кольору і чорні трусики. Красуня прийняла пікантну позу, показавши м'язистий живіт і пружні сідниці, результат виснажливих тренувань.

Нагадаємо, українська чемпіонка Бех-Романчук побалувала виглядом у корсеті крупним планом

А ще Politeka писала, що українська чемпіонка Бех-Романчук блиснула пружними сідницями в коротеньких шортах

Також Politeka повідомляла, що українська чемпіонка Бех-Романчук поніжилася в басейні в сміливому бікіні, так і вабить



