Телеведучий Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча приготувалися вести прямі ефіри "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська пара телеведучих Юрій Горбунов і Катя Осадча вже не перший сезон ведуть вокальне шоу "Голос країни". У неділю, 11 квітня відбудеться перший прямий ефір на проекті, в якому змагатимуться учасники чотирьох команд, а заодно і їх зіркові тренери. Вести шоу, як і раніше, будуть Юра і Катя, а своєму мікроблозі в Instagram він навіть показав, як вони з дружиною приготувалися до прямих ефірів.

На новому знімку, який Горбунов зробив в закуліссі "Голосу країни", вони з Катею позують обійнявшись – щасливі і ошатні. Для ефіру телеведучий вибрав яскравий картатий костюм з білосніжною сорочкою, а його дружина прийшла на зйомки в легкій весняній сукні з відкритими плечима і флористичним принтом, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і сяюча посмішка.

У підписі до публікації Юрій написав: "Ви готові до першого прямого ефіру? Ми так! Сьогодні о 21 чвертьфінал голосу! Не пропустіть!". Звичайно ж Глядачі тут же почали обговорювати нову публікацію телеведучого, засинаючи їх з Катею компліментами, а також обіцянками подивитися новий випуск вокального шоу. "Гармонійна пара", "Нереально красиві", "Звичайно готові", "Юра, ми готові чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися. Ви з Катею дуже красиві", "Ми готові, чекаємо з нетерпінням", - пишуть в коментарях до фото.

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