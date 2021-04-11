Красуня-дружина Дзідзьо співачка Славія показала кадри зі зйомок нового кліпу, на яких з'явилася з продюсером

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям SLAVIA, і яка є дружиною українського артиста Дзідзьо, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу красуня здивувала публіку чарівним кадром з букетом в руках, а в підписі до нього розповіла, як виглядає її ідеальний день.

На новому фото Ярослава відображена на залитому сонцем дворі, схоже вона поїхала за місто в будиночок серед лісу. Перед камерою красуня з'явилася при повному параді – на ній тепла шубка, довге розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж з незмінною червоною помадою, вона мило посміхається, тримаючи в руках розкішний букет квітів.

У підписі до фотографії SLAVIA написала: "У недавньому інтерв'ю журналіст запитала, який мій ідеальний день?! Я не замислюючись відповідаю: спорт, музика ... але, з якоїсь момент розумію, що кажу, те, що є. А якщо помріяти – мій ідеальний день це, коли мене зігріває сонячно тепло, або обійми коханого, це коли є настрій (і є з ким) випити келих ігристого, це улюблена музика або шум моря. Помрій і напиши, який твій ідеальний день? Ти ж пам'ятаєш, що мрії збуваються".

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