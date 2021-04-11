У Мережу потрапило незвичайне архівне фото відомої артистки Софії Ротару

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею і майже не змінилася навіть у свої 73 роки. У співачки завжди було багато шанувальників і навіть коли вона перестала давати великі концерти, фанатів не поменшало. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артистці, де користувачі обмінюються її знімками. Так, нещодавно на одній з таких сторінок опублікували архівне фото легенди, на якому вона виглядає просто приголомшливо.

Як видно, на цьому знімку Софія Михайлівна стоїть у цікавій позі біля світлої стіни і мило посміхається фотографу. Перед камерою вона з'явилася в ошатному образі - на ній чорне плаття, поверх якого вона одягла білосніжну мереживну накидку, і все це доповнила масивним чорним поясом. Волосся артистки акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж і немає навіть сліду зморшок, вона кокетливо посміхається в об'єктив.

У підписі до фотографії Ротару говориться: "Нехай не черствіють наші душі, і в серці Доброта панує, не важливий вигляд твій зовнішній, а важливо, хто ж ти всередині! ГАРНОГО ДНЯ!". Така публікація не залишилася без уваги користувачів, знімок почали активно обговорювати, засинаючи артистку компліментами в коментарях. "Неможливо дивитися без захоплення", "Красуня", "Чарівниця", "Яка красива", - пишуть користувачі.

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