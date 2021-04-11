Сестра відомого телеведучого Дмитра Комарова Ангеліна показала яскраві фото в соцмережі
Як повідомляє Politeka.net, у відомого українського телеведучого-мандрівника Дмитра Комарова не тільки красива молода дружина Олександра, а й чарівна сестра Ангеліна. Дівчина не така публічна, як її брат, вона працює креативним директором салонів краси. А ще вона молода мама і активна користувачка Instagram, де часто радує своїх передплатників яскравими фото і відео зі свого життя.
Так, цього разу Ангеліна поділилася з передплатниками яскравими кадрами у двох різних образах – на першому знімку вона вся в чорному, на другому - в білому. Так, спочатку дівчина зображена на прогулянці, куди вийшла в широких брюках з прозорою кофтиною, поверх якої одягла стильний топ. Свій образ вона доповнила незвичайним поясом і модною сумочкою. Волосся красуні розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі цікаві сонцезахисні окуляри з ланцюжком.
На другому знімку Комарова знята серед білих стін, і сама вона в білому вбранні. На ній широкі штани з розрізами і написами і коротка біла блузка оверсайз з чорними гудзиками. Тут Ангеліна стоїть з білою сумочкою в руках і не дивиться в камеру. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до публікації дівчина написала: "Чорний або білий?". А шанувальники тут же почали обговорювати її знімки, засинаючи компліментами в коментарях.
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