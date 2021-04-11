Співачка Санта Дімопулос подякувала шанувальникам за поради та похвалилася новим розкішним авто

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на розкішний курорт в Дубаї, звідки тепер радує фанатів яскравими і сонячними кадрами. Так, цього разу зіркова красуня похвалилася покупкою розкішного автомобіля.

На нових фотографіях Санта в різні позах красується поруч з авто насиченого жовтого кольору. Перед камерою вона з'явилася в легкому літньому образі - на ній білосніжні штани з чорним поясом і короткий топ, поверх якого вона накинула білу сорочку. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і засмагле тіло артистки. Її волосся заховані за зав'язаною на голові хусткою, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. На одному з кадрів видно, що Дімопулос не втрималася від шпагату, який розкинула прямо на капоті новенької тачки.

У підписі до публікації Санта написала: "Тест драйв пройдено на 10 з 10. P. s: спасибі моїм передплатникам, що поділилися зі мною контактом @crystalcarrental @kochevnik_r. я перебрала мінімум 10 car service (допитлива). І тільки тут мені відразу відповіли, знайшли що потрібно, дали кращу ціну і привезли машину вчасно. І це не реклама. Це просто спасибі". Фанати тут же почали обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. "Шикарна", "Вогонь – і ти, і машина", "Вона тобі пасує", "Красуня", "Дуже гармонійні ви з машиною", "Клас", - пишуть користувачі.

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