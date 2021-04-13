Актриса Анна Саліванчук, дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, дала мудрі поради

Артистка, що стала популярною завдяки ролям в серіалах "Жіночий лікар", "Нюхач" і "Одного разу під Полтавою", дала важливі поради, з якими потрібно йти по життю, передає Politeka.net.

Красуня підкріпила запис чорно-білим знімком, на якому постала в напівпрозорому вбранні. З нескромного декольте виставився пишний бюст. Гарний макіяж підкреслив великі очі Анни.

Актриса дала кілька порад, які допоможуть в житті. Зокрема, зірка рекомендувала почати щось робити адже так можна стати на крок ближче до мети.

Також, на думку красуні, не варто жити минулим, адже його ніяк не змінити, а майбутнє - можна.

І третьою порадою Саліванчук став - перестати боятися змін.

"Є речі, які точно не потрібно допускати у своєму житті. Навіть якщо дуууже важко, просто перестаньте робити це прямо зараз", - поділилася дружина продюсера "Квартал 95".

За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Який же ви, Аня, вогонь...", "Яка гарна 😍 неймовірні очі ❤️", "як завжди, прямо в точку", " вогонь !!! 😍 😍 😍 😍 ", "Аннушко, ваші слова, як бальзам на душу. Зараз мені вони дуже доречні. Дякую за пораду. Саме ці три речі, мені ох, як потрібні 😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Саліванчук готується до операції через важку травму, отриману ще 10 років тому. Зараз артистка носить ортопедичний комір на шиї.

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