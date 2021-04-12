Зірка обіймалася у всіх на виду

Днями співачка Ані Лорак побувала на вечірці виконавця Філіпа Кіркорова з нагоди дня народження його дочки, Алли-Вікторії

На вечорі були присутні багато зірок, які співали пісні й танцювали, передає Politeka.net. Відео з вечірки обговорюються досі, адже на них відображено кілька цікавих моментів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах можна було помітити Ані Лорак в обіймах колишнього чоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу. Останній притулився до артистки ззаду, поклавши їй руку на талію. Екс-пара посміхалася, виглядаючи дуже щасливою, що викликало масу обговорень в коментарях.

"Відео з душевного вечора в гостях у Філіпа @fkirkorov 😍 бачити щасливі очі Кароліни...😌 #анілорак", - написали автори поста в одній з фан-груп.

За годину публікація зібрала понад 8000 переглядів.

"Якщо вони будуть разом, я буду за цю пару щаслива 🔥", "як ви класно виглядаєте разом🔥 🔥 🔥❤️", " Кароліна дуже мудра, щастя тобі❤️", " вони помирилися, чи що? 😍 ", "Цікаво вони танцюють ...) Вони помирилися чи це по-дружньому ?) ", "До чого тоді розлучення та інший бруд якщо обіймається з чоловіком?",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, що також на вечорі Ані Лорак виконала пісню українською мовою.

Відомо, що Ані і Мурат розлучилися у 2019 році, після того, як в мережі спливли кадри, як бізнесмен обіймав красуню в одному з нічних клубів.

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