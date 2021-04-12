Українська співачка Софія Ротару планує виступити в Росії

73-річна відома артистка, якій вік не перешкода, влітку відправиться в Сочі, де планує виступити на конкурсі співочих талантів "Нова хвиля", передає Politeka.net.

Примітно, в червні минулого року концертний директор виконавиці, Сергій Лавров, розповів, що та під час пандемії втратила велику суму. За словами директора, через скасування виступів на карантині зірка "збідніла" приблизно на 42 мільйони рублів, пише сайт vokrug.tv.

Тим часом на фан-сторінці української легенди радіють її майбутньому виступу на конкурсі.

"Ура!!!⚡️Ура!!!⚡️Ура!!!⚡️ Чудова Новина!!!⚡️

Наша улюблена Софія Михайлівна виступить на міжнародному музичному фестивалі "Нова Хвиля - 2021" @newwave_official з 19 по

25 серпня! ⚡️ Чекаємо з нетерпінням Вас, кохана ",- написали автори публікації.

За годину публікація зібрала десятки лайків і багато коментарів.

"Засмагла красуня!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Ура!!! Дуже чекаю💗 💖❤️", "УРАААААААААААААААААААААА, слава Богу. НАША улюблена рідна дорога СОФІЯ МИХАЙЛІВНА РОТАРУ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "чудові очі😍 💐", - написали користувачі мережі.

До слова, Ротару виступить на російській сцені не одна, а разом з Таїсією Повалій, Ані Лорак і MARUV з Максом Барських , та іншими зірками з України. Повний список артистів з'явився в офіційній групі конкурсу.

Конкурс "Нова Хвиля" з 2002 по 2014 рік проводився в латвійському курорті Юрмалі, а з 2015 року, після конфлікту на Сході України - в Сочі.

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