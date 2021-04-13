У Мережі з'явилися цікаві кадри з Тіною Кароль і Микитою Ломакіним під час останнього ефіру "Голосу країни"

Ломакін, який увійшов до команди Кароль, нещодавно розлучився зі співачкою Мішель Андраде, з якою був у відносинах цілих п'ять років. Гарячий і холостий красень заінтригував Тіну своїм голосом і харизмою, проте в першому ж прямому ефірі публіка поставила хрест на його подальшій участі в проекті.

Микита виконав пісню "Одинокая" Ірини Білик, здивувавши антуражем з ліжком з балдахіном посеред сцени та спокусливою блондинкою з підтанцьовки. Але поплатився за невдале, на думку користувачів, виконання.

"Друзі, спасибі вам велике, я програв, я суперщасливий!.. Спасибі вам величезне, я свою мету виконав. Ви найкращі!", - прокоментував Ломакін свій виліт.

Кароль також не стримала емоцій. У Мережу просочилися кадри, як вона застрибнула на ліжко до Микити, міцно обійнявши того за шию.

Користувачі бурхливо обговорюють подію:

"Стала дратувати Тіна своїми вересками, як малолітка, від секс символу. Набридли ці ліжка, починаючи з танців з зірками. Всю пісню тупо проорав. Міг мовчки полежати на ліжку, щоб це не чути"

"Дивно давати таку жіночу пісню хлопцеві, взагалі не клеїться("

"Що це за блеяння було, неможливо слухати..."

"Караоке в пабі, під віскар"

"Ну, фальшивив же відверто..😨"

"Проорав всю пісню ще й в ноти не потрапляв - це жахливо!!! 🤮 Підтанцьовка в номері це спеціально, щоб врятувати номер️️. Тіна - це вже низько! 👎"

"Що за пісня???😭 Що з Тіною?"

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