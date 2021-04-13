Відомий український фотограф Соня Плакидюк, суддя "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в чарівному ракурсі
Як пише Politeka.net, українська красуня стала популярною після виходу проекту "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина встигла зібрати сотні тисяч фанатів в соціальних мережах, де розбурхує українців пікантними і ефектними образами, не соромлячись себе показати.
Цей раз не став винятком, адже Соня одягла панчішки з поясом для них і прозорий корсет. Плакидюк в руках тримала камеру, вдаючи, що це її зброя.
"Бах, бах", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Яка красива"," вогонь", " неземна красуня, шик! Богема", "Ніжна". "Я хочу здатися, це постріл у серце".
Ми писали, що знаменита українська фешн-фото Соня Плакидюк показали свої вечірні посиденьки з зірками шоу "Супер Топ-модель по-українськи".
Судячи зі знімків, Плакидюк проводить час з учасницями проекту "Супер Топ-модель по-українськи" Олександрою Литвин і Аріною Любителевою.
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