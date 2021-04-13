Співачка Ірина Білик змусила публіку схопитися за серце від подиву

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка взяла участь в шоу "Маска", виступивши в костюмі червоного Раку і спотворивши голос до невпізнання (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Збиті з пантелику зіркові детективи подумали, що в незвичайній "броні" ховається чоловік.

"Це як? Що ви брешете! Ви тільки що її замінили!", - кричала Оля Полякова.

Але Ірина підтвердила, що співала тільки вона, і у неї в дійсності низький тембр.

Якщо детективів здивували голосові можливості Білик, то ось публіка випала в осад від її зовнішності. Навіть знявши маску, Ірину багато хто не впізнав.

"Я завжди мріяла з красуні перетворитися на чудовисько", - заявила Білик, коли детективи похвалили її образ.

При цьому користувачам було не до жартів. Вже давно відомо про пристрасть співачки до пластичних операцій. Вона ніколи не приховувала своєї погоні за молодістю та красою.

"Це моє кредо, мій девіз - експериментувати. Час від часу я пробую щось нове для себе. Якщо є гроші на це, час і бажання, то артисти повинні себе тримати на рівні, тому що без цього ти не можеш працювати і виходити на сцену", - заявляла вона.

"Несподівано) тільки що з її обличчям🙈. Ох і зміни" - "та я не одна дивлюся на цю жінку і не можу впізнати в ній Ірину Білик, яку майже все дитинство слухала)"; "скоро буде як майкл джексон😂"; "Думала, Повалій, спочатку 😂"; "Вона вже на Звєрєва схожа🤦"; "Її зараз і без маски не впізнати"; "у Білик обличчя вже так натягнуто, що і без маски важко впізнати"; "Боже, що з Білик"; "ШОК! У Білик перебір з пластикою. Я думала то співає чоловік", - відреагували в Мережі.

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