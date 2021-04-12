Відома українська модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе до всіх операцій

Як пише Politeka.net, Анастасія Покрещук стала справжньою зіркою після програми"Від пацанки до панянки". Дівчина зважилася на збільшення вилиць і губ, а не так давно повністю перекроїла все тіло. Анастасія вирішила показати наочно, як змінилася з 2018 року.

На фото Анастасія показала себе сучасну - з рожевим волоссям, вилицями і губами. На другому кадрі поруч Охрещук була блондинкою і без зухвалої зовнішності.

"Кого вибираєш Ти? Ось, що я мала на увазі коли говорила, що одні губи б ситуацію не врятували. Перше фото це до речі не так давно -2018 рік)", - написала зірка під фото.

Фанати почали активно обговорювати фотографії:

"Без цих скул, дуже красиво переробила себе в цілому" ," ви дуже харизматична особистість!!! Добре виглядаєте яскраво!!! Але чесно кажучи ( моя думка особиста), Я розумію вам фіолетово на нього і це правильно. Скул забагато....", "Якщо губи ситуацію не врятували, то що врятувало ситуацію, і врятувало?", "Лякають тільки вилиці", " я б прибрав з блондинки ніс і губки, і трохи збільшив вилиці. Більше нічого не потрібно", " Я так зрозумів, що скоро буде третій варіант...", "Не в образу, перший варіант краще. Я не проти операцій, але вилиці прямо зайві".

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