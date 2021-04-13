Інтимний момент з Олегом Винником і його бек-вокалісткою Таюне, яку називають його таємною дружиною, потрапив на камери

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 47-річного артиста в Instagram опублікували цікаве відео, зроблене під час концерту (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Публіка жадібно ловить крихти інформації про особисте життя Винника, про яке той намагається не поширяться. Чутки про те, що Таїсія Сватко (справжнє ім'я Таюне) є дружиною "улюбленця вовчиць", з'явилися вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син, який живе та навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію. Це й зрозуміло, адже йому потрібно зберігати статус "холостяка-ловеласа".

Ще одним доказом романтичних стосунків Винника з його бек-вокалісткою, на думку фанатів, став його необачний порив прямо під час виступу. На сцені звучала пісня "Візьми мене в свій полон", коли Олег, піддавшись емоціям, закрутив Таюне в танці на очах у глядачів. Співак ніжно обіймав блондинку, не випускаючи мікрофон з рук.

"Яка гарна пара"; "гарний танець і пара теж"; "Красуня🤩", - відреагували користувачі.

Раніше ми розповідали, у Мережі обговорюють одну з найбільш вдалих фотосесій Таюне. Співачка позувала у вузькій міні-сукні молочного відтінку, блиснувши стрункими ніжками. "Таємна" дружина Винника обійняла скульптуру, ніби вдихаючи її аромат. У підписі автор поста порівняв її з цією ніжною трояндочкою: "Схожа на квітку🌹".

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".

Як повідомляла Politeka, таємна дружина Олега Винника приголомшила появою в напівпрозорому вбранні і на підборах: "Така худенька...".