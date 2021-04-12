Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя "Танців з зірками", показала себе в спортзалі

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар не так давно вирушила разом з чоловіком на Шрі Ланку і тепер активно ділиться фотографіями з відпочинку в соціальних мережах.

Цього разу Катерина опублікувала фото, де позувала в спортивному костюмі в спортзалі. Кухар в руках тримала дві гантелі, займаючись улюбленим тренуванням.

"А ви відвідуєте тренажерний зал у відпустці?",- написала Кухар під фото.

На іншому кадрі Катерина вже лежала на килимку перед дзеркалом, задерши ногу вище голови. Так як дівчина була в обтягуючому костюмі, то можна легко помітити підтягнуті сідниці красуні з такого ракурсу.

"І окреме захоплення залу в нашому готелі за педантичність. Після кожного відвідування вони повністю обробляють всі антисептиками", - написала красуня під другим кадром.

Ми писали, що балерина і суддя шоу" Танці з зірками " Катерина Кухар показала палкі фото з розкішного відпочинку на Шрі-Ланці.

На нових фотографіях Катерина відображена в басейні без бортиків, який, схоже, розміщений на висоті, а за її спиною видно високі пальми.

Нагадаємо, роздягнений чоловік Кухар з "Танців з зірками" Стоянов розповів, як їм живеться за кордоном

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" рвонула з чоловіком на курорт, Стоянов вже роздягнений

А ще Politeka повідомляла, що у Кухар з "Танців з зірками" з'явилася молода конкурентка, Стоянов в ній душі не чує



