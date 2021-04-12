Популярна українська співачка Оля Полякова згадала про Тіну Кароль в негативному ключі

Оля Полякова зробила собі імідж прямолінійної артистки, яка може дозволити собі висловитися про когось, не соромлячись у виразах, передає Politeka.net. Як відомо, через свій "гострий язик" артистка в лютому потрапила у великий скандал.

Тоді Полякова в одному з випусків шоу "Маска" назвала Тіну Кароль "плакальницею на похоронах". В результаті на суперблондинку обрушилася буря негативу. Фанати стали заступатися за Кароль, а остання також прокоментувала слова колеги по сцені.

"Оля Полякова, ти була права. Я буду плакати про нас, про нього все життя, а жити заради життя сина. Але не на похоронах, а за здоров'я і за силу висоти в близькості рідних душ. Моя ти радість...", – відповіла Тіна Кароль Поляковій в Інстаграмі.

Відомо, що чоловік Тіни, Євген Огір, помер сім років тому, а зараз зірка сама виховує сина, Веніаміна.

Полякова ж пояснила свою скандальну заяву, лише тим що мала на увазі творчість і репертуар артистки.

Нещодавно в мережі згадали одне зі старих відео, зроблене ще в січні цього року. На кадрах Оля Полякова також згадала Тіну Кароль.

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"Хто мене бісить, так? Бісить мене Лобода, бісить Тіна Кароль і Ані Лорак", - заявила Полякова, посміхнувшись в кінці відповіді.

"Я, звичайно, Полякову люблю, але їй до Тіни Кароль далеко", "Три співачки, до яких їй ще дуже далеко...", "Не знаю, що їй поганого зробила Тіна Кароль, але вони абсолютно різні і їх порівнювати не можна", - написали користувачі мережі.

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