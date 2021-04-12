Відомий український телеведучий Володимир Остапчук пожартував над порадою Олі Фреймут

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук не зміг пройти повз нову Раду від Олі Фреймут. Вся справа в тому, що красуня обожнює розповідати українцям правила етикету, даючи різні поради на різні ситуації. В останньому ролику Оля вирішила показати, як правильно чухатися серед людей.

"Чи можна чухатися серед людей. Серія 3", - підписав Володимир ролик.

У першій частині Оля розповіла, що потрібно робити подібні дії тільки там, де ніхто не бачить. У другій частині Володимир з дружиною і друзями вирішив показати, як це відбувається. Чоловік взяв рюкзак і пішов до лісу, де і чесався.

Фанати подивилися ролик більше 17 тисяч разів і написали коментарі:

"Рубрика топ", "тоді і чухатися перехочеш", "а ось і бачення Остапчука", "Браво", "ти кращий", "це шедевр", "так вже і чухання пройде, Поки я знайду те місце без людей","Оскара !!!!! Я вас обожнюю. Сміялася так довго, що аж сльози пішли".

Ми писали, що відомий український ведучий Володимир Остапчук повеселив новою пародією на поради своєї колеги Ольги Фреймут щодо правильного етикету.

Нещодавно любителька хороших манер Фреймут вирішила продемонструвати українкам, як правильно пити з келиха. На своїй сторінці в Instagram Остапчук опублікував відео, в якому висміяв цей урок етикету.

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