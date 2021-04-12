Анна, донька акторів Ольги Сумської і Віталія Борисюка, зважилася розповісти правду про важкі випробування, які пережила

19-річна дівчина в ефірі програми "Зірковий шлях" згадала про шкільні часи, передає Politeka.net. Анна розповіла про знущання з боку однокласників (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Мене знищували, як фізично, так і словесно... І тому я вже не знала, за яке живе місце зачепитися... Більше, звичайно, дівчатка чіплялися... Просто кожен раз у нас змінювався склад класу і чомусь всі, ніби їх намовили, накидалися на мене", - заявила Анна.

За її словами, були випадки, коли навіть за волосся смикали, при чому на очах у вчителів.

Сумська прокоментувала сміливе зізнання доньки.

"Стан депресії, нервовий стан, який іноді помічала в дитині, я думала тоді... за рахунок чого... можливо, я не так часто приділяю увагу, - задумалася Ольга і додала, - Вона досить самокритична. Я їй завжди кажу, більше вірити в себе, щоб вона змогла підняти самооцінку".

Анна зізналася, що вимоглива до людей і завжди ставить завищені цілі.

"Я дуже боюся, що не зможуть виправдати моїх очікувань... Я розумію, що ми всі не ідеальні, і я не стодоларова купюра, але..."

Відзначимо, Анна - молодша дочка Сумської, яка народилася в другому шлюбі актриси з Віталієм Борисюком. Дівчина є студенткою Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У неї є старша сестра Антоніна Паперна, яка живе в Москві та одружена з російським актором Володимиром Ягличем.

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