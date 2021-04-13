У Мережі показали, яким товстим був співак і блогер Володимир Дантес до весілля з Надею Дорофєєвою

Як передає Politeka.net, 32-річний Дантес зробив репост у себе в "сторіз" в Instagram посту з цікавими кадрами. Здивований користувач показав, яким був Володимир напередодні весілля з Дорофєєвою майже шість років тому.

На той час він був одним з ведучих кулінарного тревел-шоу "Їжа, я люблю тебе". На кадрах зображений момент, коли Дантес разом із колегами пробував місцеві делікатеси в Тенеріфе, Іспанія. В очі відразу ж кидаються його круглі щічки та пухкенькі руки. Таким чоловіка Дорофєєвої вже й не пам'ятають, адже з тих пір він значно схуд.

"Володимир, а сх*ра ви тут такий жирний?, - питає на кадрах користувач. - Відгодувався, розумієш... Худим, звичайно, краще буде".

Дантес відреагував на зауваження у своїй саркастичній манері: "Я сам в шоці)))".

До цього чоловік Дорофєєвої, спілкуючись з фоловерами в "сторіз", розповів про ще одну свою зміну в зовнішності, при чому теж в кращу сторону. Мова про його зачіску. Володимир вже багато років носить довге волосся, незважаючи на прохання шанувальників підстригтися.

Співак пояснив наочно, чому йому комфортно з такою стрижкою і чому він не хоче нічого міняти, прикріпивши фото, на якому у нього коротке волосся. Здавалося, що це інша людина. Знімок був зроблений ще в шкільні роки.

"Все дитинство і юність був коротко стриженим. Тепер не хочу", - написав Дантес.

Нагадаємо, відомий український музикант і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розповів про незвичайне прохання своєї дружини

Також Politeka повідомляла, що Дантес в непристойному дівчачому боді з вирізами заткнув за пояс Дорофєєву