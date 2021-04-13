Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, здивувала новими кадрами

19-річна красуня, як відомо, ось уже кілька років живе і вчиться в Нью-Йорку. Дівчина переїхала в США з Лондона, де закінчила два класи старшої школи. Зараз вона займається у відомій школі Дизайну "Парсонс".

Крім навчання і ведення б'юті-блогу Соня також встигла обзавестися нареченим-мільйонером. Минулого року дівчина вперше показала публіці свого бойфренда - 32-річного IT-підприємця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle Дениса Жаданова. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

На нових кадрах, опублікованих Сонею в "сторіз" в Instagram, дівчина спочатку показала ранкову пробіжку, на якій постала в чорному мікротопі та лосинах, передає Politeka.net.

"Прийшов час ворушитися", - заявила вона і наступним показала свою "втечу" за місто.

Внучка Ротару здивувала фантастичними пейзажами, зазначивши як добре і спокійно наодинці з природою. В кінці щаслива Соня постала в силуетному білому міні-платті, похвалившись стрункою фігуркою.

"Спонтанні втечі - найкращі!",- підсумувала вона.

Напередодні Євдокименко опублікувала фото, зроблене на вулицях вечірнього Нью-Йорка. Молода зірка постала в чорному брючному костюмі. Штани-кльош зробили її ноги особливо довгими, а об'ємний піджак підкреслив мініатюрність красуні.

У коментарях під постом Софії залишили масу приємних слів:

"Яка красива", «Модель», «бабуся може пишатися», "Ти така серйозна", "Ось це ніжки!", "Ти неймовірна красуня".

Нагадаємо, що юна внучка Ротару В мікро-топі і лосинах подала хороший приклад, бабуся оцінить: "хто зі мною?".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару вразила не тільки ніжками в шкіряному міні: "така гарненька".