Легендарній співачці Софії Ротару вдалося "зупинити" час - в Мережі з'явився доказ

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 73-річної артистки опублікували цікавий кадр, на якому вона постала без грама косметики.

Фото було зроблено в минулому році. Софія Михайлівна позувала разом із сином Русланом і невісткою Світланою.

На чесному знімку співачка з'явилася без макіяжу, в строкатій хустці та незвичайному головному уборі, що нагадує каску. На кадрі можна розглянути, як по-справжньому виглядає зірка: напрочуд гладка шкіра без зморшок, брови-ниточки й бездоганна посмішка.

Зовнішність Ротару вже давно є предметом гарячих обговорень. Публіка гадає, як їй вдається зберігати молодість. Відомий модельєр Олександр Васильєв, з професійної точки зору описав, чому артистка в свої сімдесят не виглядає, як бабуся, пише 7days. Поки інші зірки вдаються до допомоги пластичних хірургів і змінюються до невпізнання, часом, не в кращу сторону, Софія Михайлівна зберігає ті ж риси обличчя, що й 30, і 50 років тому.

За словами Васильєва, Ротару "чудовий приклад всім жінкам 50+", тому що вона знає, як вигідно себе подати.

"У неї дуже хороші стилісти. Вони знають, що їй личить: вертикальні лінії, наприклад. Ротару вибирає вірну довжину, правильну частку прозорості, вона розуміє, як "вдвічі" скоротити свою фігуру, хоча повною її ніхто ніколи не назве", - вважає модельєр.

Інший експерт, пластичний хірург Микола Григоряк пов'язав бездоганну зовнішність Софії Михайлівни з відмінною генетикою і правильними маніпуляціями з обличчям.

"Ротару так чудово виглядає, завдяки сукупності факторів: хорошій генетиці, рукам хорошого хірурга і своєчасності всіх процедур. Також вона не переборщує з ін'єкціями і операціями, що допомагає виглядати природно", - вважає лікар.

Нагадаємо, що Софія Ротару, що обдурила старість, приголомшила зовнішністю в звичайному житті: "кросівки, штани і…"

Як повідомляла Politeka, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "готовий..."

Також Politeka писала, що єдиний син Ротару показав свій почорнілий і облізлий будинок в Криму: "залишилися одні..."