Улюбленець "вовчиць" Олег Винник зворушив одкровенням на "Голосі країни"

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували нове відео, в якому 47-річний Винник раптово заговорив про дружину (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Під час одного з випусків учасник Сергій Нейчев, який увійшов до команди Олега, вийшов на сцену зі своєю молодою дружиною, показавши красуню на всю країну. Щаслива пара з посмішкою слухала мудре напуття від Винника.

"Мені кажуть, покажи свою дружину - я скажу, хто ти... Ти показав її на весь світ, і тебе за це поважають, люблять. Ти правильно все робиш. Ти робиш свою справу, несеш свій хрест, ти любиш, головне, що ти любиш - показуєш любов на сцені", - звернувся до Сергія зірковий тренер.

"А ви згодні з таким твердженням Олега Винника? Пишіть свою думку в коментарях👇 "півфінал # голоскраїни11 вже в неділю о 21:00 на 1+1", - йдеться в анонсі.

Користувачі тут же кинулися обговорювати. Особисте життя Винника завжди було гарячою темою. Як відомо, артист не поширюється про сім'ю, так як береже, по-перше, їх спокій від своєї надмірної публічності і, по-друге, зберігає статус "холостяка-серцеїда". В одному з коментарів користувачі розкрили ім'я таємної дружини співака.

"Він все одно ніколи свою дружину не покаже" - "Олега дружина з ним на сцені виступає, на концертах. Це вже давно відомо " - "так її звуть Таюне, хто ще не знає? ) вона з ним співає на бек-вокалі".

Чутки про те, що Таїсія Сватко (справжнє ім'я Таюне) є дружиною Винника, ходять вже давно. Більш того, подейкують, що у пари є дорослий син, який живе і навчається в Німеччині. Сам Олег ніколи не підтверджував цю інформацію.

Нагадаємо, що таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, що світиться від щастя: "найкраща!".