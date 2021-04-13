Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала яскраві кадри з вечірки з нагоди дня народження її сина Платона

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному реаліті-шоу таки знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня перехворіла коронавірусів - вона сиділа вдома на самоізоляції разом з коханим, розповідаючи шанувальникам в соцмережі про свій стан. А тепер, коли трохи прийшла до тями, схоже, вирішила потроїти свято з нагоди дня народження сина - Платону виповнилося 9 років.

У своїх Instagram-сторіс Ксенія виклала веселе відео, на якому показала, як проходило свято, хто прийшов у гості, і чим пригощали дітей. Очевидно, вечірка проходила в "військовому" стилі - замість столів прямо на вулиці стояли бочки, а на них частування, відповідна фотозона, а дітей розважали аніматори-"спецназівці".

"А у нас тут спецназ!": говорить на кадрах Мішина, демонструя людей у військовій формі.

У якийсь момент дітей нарядили в камуфляжну форму і дали постріляти, звичайно ж, не справді. Але аніматор чітко роздавав команди, і віддав наказ: "Щоб все було по-чесному". Видно, що дітям така гра дуже сподобалася і вони із задоволенням розважалися. У розпал свята один з аніматорів в камуфляжі виніс невеликий, але дуже милий тортик з дев'ятьма свічками, які винуватець свята з радістю задув під бурхливі оплески гостей.

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