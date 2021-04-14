Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, блиснула фігурою в красивій сукні

35-річна артистка стежить за зовнішністю, пише Politeka.net. Красуня займається спортом, а пізніше показує результати своєї роботи над собою.

Цього разу Анастасія постала в зеленій сукні на тонких бретельках. Красуня позувала на стільці широко розставивши ноги, вона задерла плаття і злегка нагнулася. Пишний бюст без білизни, здавалося, може вистрибнути з сукні.

Волосся співачка зачесала назад, а на обличчі був легкий макіяж, що підкреслює натуральну красу артистки.

"Починаємо весняні ворожіння! Цитату - в коменти!

Візьміть в руки найближчу до вас книгу, відкрийте стор. 34 і напишіть в коментарі перше речення 😉 я починаю: «Я притуляюся до стіни, важко дихаю, намагаюся взяти під контроль судомну реакцію власного тіла, знайти рівновагу» (на 50 відтінків темніше 🌪)", - написала артистка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 800 лайків і багато коментарів.

"Прекрасна"," ідеальна", "класна фотка!!! 🐰 🔥 ", "Так-с... Важко дихаю, намагаюся взяти під контроль судомну реакцію власного тіла... Книгу поки не взяв, руки зайняті... не подумай зайвого, просто намагаюся взяти себе в руки)))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко виступала в групі "NikitA" з 2011 року, прийшовши з групи "А.Р. М. І. я.". У 2016 році вона покинула колектив.

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