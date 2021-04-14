У Мережі досі гаряче обговорюють першу зустріч Тіни Кароль з можливою майбутньою "свекрухою"
Як передає Politeka.net, фанати в Instagram з теплом згадують зворушливий момент, що стався минулого року в ефірі "Голосу країни". Тоді відбулося незаплановане знайомство Кароль із мамою Дана Балана, Людмилою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Тіні і Дану вже давно приписують роман, тому зустріч зі "свекрухою" пройшла дуже хвилююче.
Організатори проекту запросили Людмилу взяти участь у випуску з нокаутами - про це не знав навіть її син. Людмила, будучи відомою співачкою у себе на батьківщині, виконала запальну композицію, а після виголосила зворушливу промову про обійми:
"Кожному з нас, якщо хоче бути щасливим, треба обніматися хоча б 20 разів на день по-мінімуму 20 секунд".
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Після цих слів до неї підбігла Кароль з очима на мокрому місці. Жінки обнялися та обмінялися компліментами.
Але на цьому знайомство не закінчилося. Людмила на питання, чи вірить вона у стосунки її сина з Кароль заявила, що не знає, як буде далі, але про всяк випадок підготувала українську весільну пісню, яку співають в той момент, коли нареченій знімають фату. Після цих слів із залу почало доноситися: "Гірко!".
"Пройшов рівно рік з того самого випуску, який підкорив серця тисячі людей 🥺 😻 неймовірні емоції💜", - підписав кадри автор поста.
Користувачі віддалися ностальгії в коментарях:
"Досі цей випуск переглядаю😍 🔥❤️"
"Ми сім'єю це відео переглянули разів 50.🔥"
"Які солодкі 😍"
"Кращий Голос 10! Емоції зашкалили! Такого напруження вже ніколи не буде"
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