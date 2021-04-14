Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, влаштувала фотосесію в білизні, показуючи фігуру

Вагітна Даша Квіткова намагається вести активний спосіб життя всю вагітність. І хоча багатьох шанувальників хвилює її зовнішній вигляд і набір ваги, сама Даша відповідає на все чесно і, більш того, не забуває брати участь у фотосесіях.

Як можна помітити, не так давно Молода дружина Микити Добриніна взяла участь в яскравій фотосесії в оверсайз-піджаку і чорній стильній білизні з високою посадкою. Завдяки правильно підібраному ракурсу Даша не тільки не стала робити акцент на животі, але ще і уникла питань про свою вагу.

Багато хто звернув увагу на тату дівчини на вигині вище стегна, яке підкорило фанатів простотою і ніжністю. Інші ж помітили, що в такому образі дівчина нагадує їм співачку Шакіру:

"Mom to be loading 🧸; Даша, Я прорахувалася або у вас зараз 31 тиждень?; Це фото до:)))); ні як не пивикну до Даші без її шикарних кучериків❤️; Тут іще без пузика; майбутні мами нині шикарно виглядають😍 🔥; на Шакіру схожа тут; неймовірне поєднання внутрішньої і зовнішньої краси😍; красива😍; красиве Тату🌹; шикарна😍; яке крихітне і пузіко і тату️❤️; на найцікавішому», - відповідають в мережі.

Часто подружжя викладають кадри свого проведення часу. Зараз вони відпочивають в Дубаї і в одному з останніх сторіс Даша вирішила поділитися фактами про місце, де проводить час.

Так, за словами переможниці "Холостяка", в Дубаї дуже важко отримати громадянство, крім того, існує думка, що там при народженні дитини сім'ї дається кілька кілограмів золота.

"Тобто ти за фактом народжуєшся з приданим-це цікаво. Мені навіть цікаво, як взагалі з'явилися шейхи?",- задумалася Даша, коли тут же заговорив Добринін.

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