Андрій Данилко труснув старовиною, влаштувавши небувале видовище на сцені шоу "Маска"

Як передає Politeka.net, в Мережі гаряче обговорюють відео, опубліковане на YouTube-каналі проекту. На кадрах показали виступ Данилка в його незмінному амплуа - Вєрки Сердючки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Артист з'явився на сцені в своєму звичному образі - блискучому костюмі, що відливає сріблом, і зіркою на голові. Поруч з ним відпалювала його колега Інна Білоконь, яка грає маму Вєрки. Разом вони виконали новий хіт "DISCO KICKS". При цьому Сердючка змінила свій голос, як це робили всі учасники "Маски".

Зіркові детективи попросили Вєрку та її маму зняти костюми й показати свої справжні обличчя, а потім нібито здивувалися, побачивши Данилко з Білоконь.

"Перший раз ми тут... Звичайно, дуже важко... Але як смішно розмовляти цим голосом, в мікрофон", - поділився своїм враженнями Андрій Михайлович і додав важливу звістку. - Саме в цьому, 21-му році, в масці Вєрці Сердючці виповнюється 30 років. Жах!".

На цій радісній ноті Данилко з Білокінь не стримали емоцій та злилися в пристрасному поцілунку. Андрій встиг жартома задерти актрисі сукню, але був різко зупинений.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Сердючка дала жару. З таким хітом треба на Євробачення!"

"Як говорила колись Сердючка "Мама я сново хіт написала" 😂"

"Кумир мого дитинства❤️❤️ Пам'ятаю, років десять тому ми з мамою флексили під його "Все буде хорошо" і "Горілку"... 🥺 Андрій Михайлович, спасибі, що ви є!"

"Боже, спасибі тобі за Данилко! Данилко, спасибі тобі за Вєрку Сердючку! Обожнюю! Це чистий кайф!"

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