Український актор зі студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив несподіване визнання

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який зайняв місце Зеленського в колективі, нещодавно відзначив свій 38-й день народження. З цієї нагоди артист дав інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя", в якому зізнався, що почав відвідувати косметолога.

За словами Євгена, йому дуже подобається, на процедурах він повністю розслабляється. "Я не можу сказати, що це старість. Може це зрілість? До старості ще... років п'ять. У житті треба спробувати все. І косметолога. Супер. Я б там жив. Ти лежиш собі, тобі масажують обличчя і ти, ааа ... засинаєш, бачиш сни красиві. Це дуже добре", - весело розповів комік Осадчої.

Відзначимо, що Кошовий пожартував, що після процедур у косметолога він відчув себе молодшим, і після його навіть рідні діти не впізнали. І вже всерйоз Женя зазначив, що після різних маніпуляцій у фахівця, у нього стала м'яка і шовковиста шкіра.

Також у програмі Каті Осадчої показали, як Кошового вітали з днем народження його колеги з "Квартал 95". На цих кадрах шоумен зняв маску, так що українці можуть побачити, як виглядає Євген після процедур у косметолога.

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