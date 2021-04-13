Відома українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася приємною новиною

Українська знаменитість веде різні програми, а також заходи, не забуваючи ділитися новинами у своєму Instagram, передає Politeka.net. Цього разу Ольга розповіла, що буде вести важливий захід, підкріпивши запис в Instagram чорно-білим знімком.

На фото телеведуча постала в блузочці з мереживом. З прикрас на зірці були лише кільця на пальчику. Ольга підкреслила погляд чорним олівцем на повіках.

У пості Фреймут розповіла, що вестиме церемонію нагородження найпривабливіших роботодавців України Randstad Employer Brand Research.

Зірка розповіла, що на заході глядачі зможуть дізнатися, які критерії вибору роботодавця цього року обрали українці, які компанії цього року стали найбільш привабливими роботодавцями і так далі.

За дві години публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Олю, це не ти. Або роки беруть своє, або фото дуже невдале ... (((", "Яка хороша новина😍 👏 🏻"," Оля, ви дуже гарна❤️❤️❤️", "Ваш голос заспокоює і зачаровує", " фото просто неймовірне❤️", " яка ви красива і вишукана😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Фреймут також у своєму Instagram публікує пізнавальні відео. Зірка розповідає українцям правила етикету. Зокрема, нещодавно вона розповіла, чи можна чухатися при людях.

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».