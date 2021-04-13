Відома співачка Ані Лорак опублікувала в мережі спекотне пляжне фото з Мальдів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в Instagram. Так, нещодавно артистка виклала в сторіс кадри з борту літака, а тепер показала жаркий знімок з Мальдівського пляжу.

На новому фото Ані відображена, стоячи босими ногами на білому піску біля самої води, тримаючись за високу пальму. Перед камерою вона з'явилася в кокетливому вбранні - на ній коротеньке помаранчеве плаття з дрібним візерунком, яке підкреслило витончену фігурку і оголило стрункі ніжки. волосся красуні розпущені і покриті великою темною капелюшком, а на обличчі немає макіяжу, тільки блаженний вигляд.

У підписі до фотографії щаслива Лорак написала: "Пора прийняти свою порцію вітаміну D". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото зірки, захоплюючись її новим образом і бажаючи гарного відпочинку. "Очманіла", "Нарешті відпочинок, добре відпочити, красуня", "Мальдіви", "Красуня", "Шикарна, як завжди, на всі сто просто", "Дуже красиво", "Гарного відпочинку", - пишуть в коментарях до фото артистки.

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