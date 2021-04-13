Співачка Настя Каменських показала без прикрас, як виглядала до схуднення

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу шокуючий фотоколаж, на якому показала, як виглядала до схуднення, і як виглядає зараз. І все це у відвертих купальниках.

На першій частині знімків Настя відображена на відпочинку, вона позує в різних купальниках. При цьому добре видно її складки на животі і пишні боки. Багато хто пам'ятає співачку саме такою, але вона ніколи не показувала себе в цій вазі у відвертих купальниках. На другій частині знімків Каменських вже здорово схудла і без сорому демонструє фігуру в таких же спокусливих купальниках.

У підписі до публікації Настя розповіла про своє схуднення і про те, що потрібно любити себе в будь-якій вазі. "Ви знаєте, я багато років соромилася виставляти ці фото. І раніше ніколи б не показала їх. Проте... реаліті так реаліті. Я завжди максимально відкрита з вами, і хоч я довго соромилася і переживала, і дуже часто не сприймала себе, зараз я прийшла до того що ми повинні. Ми просто зобов'язані любити себе! Неважливо, скільки кілограм, неважливо, як ми виглядаємо. Головне - це прагнення і бажання ставати краще і сприймати саму себе", - відверто написала Каменських.

Шанувальники тут же почали обговорювати нову публікацію зірки. "Самий сік", "В будь-якому вазі красива", "Пампушка", "А які параметри були до схуднення", "Дуже красива в будь-якому вазі", "Мені до подобається більше".

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