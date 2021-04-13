Красуня Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" позувала фотографу в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф, яка знімає українських селебріті, Соня Плакидюк і сама не проти позувати фотографам. Красуня, яка була фешн-експертом в шоу "Супер топ-модель по-українськи", як виявилося, стала героїнею публікації на сторінці проекту в Instagram.

На новому чорно – білому фото Соня відображена в спокусливому образі - вона прилягла на диван у вальяжній позі. Перед камерою красуня з'явилася в сміливому образі – на ній незвичайне плаття з об'ємними рукавами і відкритим декольте. Цей наряд підкреслив апетитні форми зірки, її пружний бюст і оголив ніжку в чорних панчохах. Волосся Соні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж, вона прикрила очі і не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Плакидюк йдеться: "Mood на вечір вівторка від @moi_sofism 💔 #стмпу #красуятуєсвіт". Шанувальники в захваті від нового образу зіркового фотографа, Соню завалюють компліментами і захопленими коментарями. Відзначимо, що схожі знімки з цієї фотосесії красуня публікувала і на своїй сторінці в соцмережі, там вона теж отримала масу компліментів від шанувальників.

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