Відома актриса Ольга Сумська взяла участь в "Ліпсінк батлі", покрутившись на пілоні, змусивши пишається собою чоловіка і дочку

Як передає Politeka.net, в офіційному пабліку Instagram, присвяченому шоу "Ліпсінк Батл" розмістили коментар молодшої дочки Ольги Сумської, після виступу її мами на пілоні (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Як відомо, Ольга Сумська ліпсіла під хіт Дженніфер Лопес "On the floor". Сумська одяглася в шикарний костюм, схожий на ті, що носить всесвітньо відома Діва. А також намагалася скопіювати рухи американської співачки. Для більш яскравого ефекту Сумська піднялася на пілон, щоб повністю відповідати образу. Вона схопилася на пілон, потрясаючи сідницями.

Підтримували Ольгу в студії Ліпсінка її чоловік, актор Віталій Борисюк і дві дочки. Молодша дочка на питання ведучого шоу репера Потапа, чи знали вони, що мама "може влаштувати такий гармидер", відповіла: "Дженніфер Лопес прийдеться "посунутися" після такого виступу!"

Варто сказати, що багатьом виступ сміливої актриси сподобалося, проте більшість глядачів все ж не підтримали такого перевтілення. У пабліку, під цитатою дочки Сумської кілька людей прокоментували виступ і гідну відповідь дочки Сумської, написавши кілька теплих слів про саме шоу і про те, яка чудова дочка росте у знаменитостей.

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