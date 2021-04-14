Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина полетіла за кордон на кілька тижнів
Як пише Politeka.net, відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному проекті знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня перехворіла на коронавірус - вона сиділа вдома на самоізоляції разом з коханим, розповідаючи шанувальникам в соцмережі про свій стан. А тепер, очевидно, повернулася до роботи і навіть вирушила за кордон, можна припустити, що на зйомки.
У своїх Instagram-сторіс Ксенія розповіла про важкий переліт – вона прибула в столицю Хорватії Загреб, а також показала готель, в якому буде жити наступні кілька тижнів. Судячи з кадрів, за кордон актриса прилетіла без коханого Олександра Еллерта.
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"Друзі, я в Загребі, погодка огидна, 4 градуси, холодрига. Досі не можу відійти. Я ненавиджу літати. Щиро заздрю людям, які вміють отримувати задоволення від польотів. Правда, на сьогоднішній день це не моя історія. Мало того, що нас жахливо трясло, я вчепилася руками в це крісло, так ще повний літак китайців в білих лабораторних костюмах, які кричали від страху. Можете собі уявити, який стрес я перенесла", - розповіла Мішина з автомобіля по дорозі в готель.
Також вона показала кілька кадрів вже з готелю - і хол, і свій номер, і навіть свою вечерю. Сторіс Ксенія підписала так: "Мій дім на найближчі пару тижнів". Схоже, зірка залишила сина і коханого вдома, а сама деякий час буде жити в Хорватії.
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