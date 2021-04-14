Російський композитор Ігор Крутой побував в гостях у Філіпа Кіркорова і показав його хороми

Як пише Politeka.net , відомий російський композитор і друг Ані Лорак Ігор Крутой побував в гостях до Філіпа Кіркорова. Вечірку російський поп-король влаштував з нагоди дня народження своєї дочки Алли-Вікторії і запросив на свято своїх зіркових друзів. Серед них був і крутий, і Ані Лорак з колишнім чоловіком Муратом.

Композитор вирішив зняти на телефон весь захід, він включив камеру з моменту входу в будинок і, здається, не вимикав її весь вечір. "Це ж скільки треба наспівати", - жартівливо зазначив Ігор Якович. Так, серед іншого крутий вирішив показати публіці розкішні хороми Кіркорова, опублікувавши відео у своєму Instagram, а в підписі до нього також поділився своїми враженнями. На кадрах можна побачити стильний інтер'єр величезного будинку, в якому Філіп живе зі своїми дітьми.

"Яким теплим зробив свій будинок Філіп, наскільки зручно і комфортно в ньому в рівній мірі і дітям, і його батькові, та й самому Філіпу. Функціональність будинку і ділянки заслуговує найвищої похвали і може бути предметом "білої" заздрості. Але, найголовніше, що цей будинок, Кіркоровское творіння, зроблений для друзів!",- розповів Ігор Крутой.

За його словами, під кінець святкування він усім присутнім переїхати в цей шикарний будинок Кіркорова. "Філя, нервово посміхаючись, погодився, але природний такт нам всім підказав – "пора валити", що ми і зробили", - підсумував композитор.

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