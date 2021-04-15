Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала у святковому образі

Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо стала дуже популярною завдяки контракту з Victoria's Secret. Красуня навіть увійшла в список Forbes за рейтингом найбільш високооплачуваних моделей в світі. Зараз красуня веде соціальні мережі, де поділилася фото, як відсвяткувала 40-річчя.

"Святкування життя", - написала Алессандра.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чудова" ," з днем народження, солодка"," Ласкаво просимо в клуб", " з Днем Народження Тебе!", "Ваше найкрасивіше місце-брудне", "приємно, що ти щедра", "який момент", "привітання з днем народження тобі", "вся найкраща енергія і гарний настрій", "з днем народження, дорога. Сподіваюся скоро зустрітися з тобою".

Ми писали, що бразильська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нове ефектне фото з пляжу.

Так, на новій фотографії модель позує у воді, закидаючи голову назад, щоб від волосся утворилися ефектні бризки. Сама модель - в закритому купальнику, а фото зроблено в чорно-білих кольорах.

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