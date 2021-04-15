Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала у святковому образі
Як пише Politeka.net, Алессандра Амбросіо стала дуже популярною завдяки контракту з Victoria's Secret. Красуня навіть увійшла в список Forbes за рейтингом найбільш високооплачуваних моделей в світі. Зараз красуня веде соціальні мережі, де поділилася фото, як відсвяткувала 40-річчя.
"Святкування життя", - написала Алессандра.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
"Холостячка" Мішина поїхала від Еллерта за тисячі кілометрів, показавши свій новий дім: "Досі не можу відійти..."
Скритний Олег Винник несподівано заговорив про дружину, в Мережі розкрили її ім'я: "Несеш свій хрест..."
Олег Винник, піддавшись емоціям, закрутив свою таємну дружину в танці у всіх на виду: "Візьми мене..."
Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу впізнали на сцені: "Що з її обличчям?"
"Чудова" ," з днем народження, солодка"," Ласкаво просимо в клуб", " з Днем Народження Тебе!", "Ваше найкрасивіше місце-брудне", "приємно, що ти щедра", "який момент", "привітання з днем народження тобі", "вся найкраща енергія і гарний настрій", "з днем народження, дорога. Сподіваюся скоро зустрітися з тобою".
Ми писали, що бразильська супермодель Алессандра Амбросіо опублікувала нове ефектне фото з пляжу.
Так, на новій фотографії модель позує у воді, закидаючи голову назад, щоб від волосся утворилися ефектні бризки. Сама модель - в закритому купальнику, а фото зроблено в чорно-білих кольорах.
Нагадавши, екс-ангел Victoria's Secret змусила насолоджуватися кожним вигином в міні-бікіні
Також Politeka повідомляла, що екс-ангел Victoria's Secret звела з розуму підтягнутим тілом в образі розпусної зайчика
А ще Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret вразила вигинами, вигнувшись на ліжку