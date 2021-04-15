Переможниця "Холостяк-9" Даша Квіткова, що стала дружиною Микити Добриніна, розповіла про те, що їй довелося пережити

Зараз Даша Квіткова успішна блогерка з аудиторією 1,7 мільйона підписників в Instagram, передає Politeka.net. Також дівчина - щаслива дружина відомого українського радіоведучого, яка скоро стане мамою.

Здається, в житті розкішної блондинки не було і немає ніяких труднощів, проте це лише на перший погляд. У своїх останніх сторіс Даша розповіла, що їй довелося пережити знущання.

За словами блогера, вона не з чуток знає, що таке булінг, адже в шкільні роки сама на собі його відчула.

"Я була з тих, кого до класу шостого-сьомого обзивали й над ким сміялися. З булінгом я знайома, як ніхто інший", - поділилася дружина"холостяка".

Виною всьому стало те, що Квіткова була повніше інших. Діти придумували Даші клички через прізвище, обзивали, а хлопчики, які їй подобалися, сміялися дівчинці в обличчя.

"У мене були періоди, коли я просто приходила додому і плакала в подушку, а дійшло це до того, що в один день я сіла на голод і у мене була анорексія", - зізналася блогерка.

Даша розповіла, що вона щаслива, адже змогла все подолати й стати успішніше своїх кривдників, які в підсумку на неї підписані зараз, а деякі навіть запрошували на побачення.

Зірка припускає, що, ймовірно, булінг пов'язаний з прогалиною у вихованні, а діти в цьому віці дуже злі.

Пізніше красуня показала, якою була в дитинстві.

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