Від артистки не можна відірватися

Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, підкорила зовнішністю крупним планом

Артистка покинула групу "ВІА Гра" у 2018 році, з того часу вона активно займається сольною кар'єрою, передає Politeka.net. Нерідко красуня проводить час зі своїм колегою і другом, співаком Максом Барських.

До слова, обом артистам вже давно приписують роман, а Макса навіть називають батьком сина Міші, Мартіна. Самі ж співаки запевняють, що їх пов'язує лише дружба.

Проте чутки не вщухають, адже Романова - дуже приваблива дівчина, і багатьох дивує, як Барських міг встояти перед нею.

І, дійсно, зовнішність співачки гідна компліментів. На одному з останніх фото в Instagram артистка постала з красивою зачіскою, а макіяж підкреслив її великі очі.

Міша кокетливо побешкетувала язичком, виставивши його і посміхнувшись.

"Доброго ранку! Бажаю всім добре і плідно провести день. Будьте на позитиві!😜", - написала Міша.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.

"заманівка🤩", " Укладка🔥 👏", "і тобі красуня позитивного дня!", "Булочка з корицею 🤍", " Міша, останнім часом, бачимо тільки твої фотографії, а де пісні? Ти безумовно красуня, але хочеться почути твої пісні👍", "що за кішечка🤤 😻", "чудова Мішель 🔥взаємно", " зачіска як завжди, просто приголомшлива!!!!!", "Така кльова😻 🤪", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

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