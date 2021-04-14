Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, підкорила зовнішністю крупним планом
Артистка покинула групу "ВІА Гра" у 2018 році, з того часу вона активно займається сольною кар'єрою, передає Politeka.net. Нерідко красуня проводить час зі своїм колегою і другом, співаком Максом Барських.
До слова, обом артистам вже давно приписують роман, а Макса навіть називають батьком сина Міші, Мартіна. Самі ж співаки запевняють, що їх пов'язує лише дружба.
Проте чутки не вщухають, адже Романова - дуже приваблива дівчина, і багатьох дивує, як Барських міг встояти перед нею.
І, дійсно, зовнішність співачки гідна компліментів. На одному з останніх фото в Instagram артистка постала з красивою зачіскою, а макіяж підкреслив її великі очі.
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Міша кокетливо побешкетувала язичком, виставивши його і посміхнувшись.
"Доброго ранку! Бажаю всім добре і плідно провести день. Будьте на позитиві!😜", - написала Міша.
За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
"заманівка🤩", " Укладка🔥 👏", "і тобі красуня позитивного дня!", "Булочка з корицею 🤍", " Міша, останнім часом, бачимо тільки твої фотографії, а де пісні? Ти безумовно красуня, але хочеться почути твої пісні👍", "що за кішечка🤤 😻", "чудова Мішель 🔥взаємно", " зачіска як завжди, просто приголомшлива!!!!!", "Така кльова😻 🤪", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".
Також Politeka писала, що Романова розтанула в пристрасних обіймах іменитого красеня:"я думала, вона з панських".
А ще Politeka повідомляла, що Романова В занадто коротеньких шортах дала вдосталь насолодитися своїми формами:"пані".