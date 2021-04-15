Телеведуча Катя Осадча підігріла чутки про свою вагітність, виклавши цікаве фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net , відома українська телеведуча, яка веде не тільки "Світське життя", але також ефіри вокального шоу "Голос країни", Катя Осадча останнім часом стала об'єктом палких дискусій у соцмережах. Вся справа в тому, що телезірці приписують третю вагітність, про яку вона сама поки мовчить. При цьому її чоловік-телеведучий Юрій Горбунов в одному з інтерв'ю відверто зізнався, що мріє про дочку і вони з Катею вже над цим працюють.

Після чергового ефіру "Голосу країни" Осадча ще більше підпалила інтерес публіки до її можливої вагітності. На сцену красуня вийшла в яскравому весняному платті, яке підкреслило не тільки ноги, але і кругленький животик, як впевнені шанувальники. У коментарях до фото і відео з цього ефіру українці майже одноголосно стверджували, що телеведуча чекає третю дитинку, і навіть висували версії про те, що у неї буде дівчинка.

Зазначимо, що нещодавно у своїх Instagram-сторіс Осадча опублікувала милий кадр гнізда з лелеками, коротко підписавши фото: "Весна". Звичайно ж така деталь не залишилася непоміченою, і користувачі соцмережі в черговий раз переконалися, що Катя вагітна, а фото з лелеками на це чітко натякає. Як відомо, лелеки є символом дітонародження і новонароджених, для багатьох лелека – це знак понад про швидке поповнення в сімействі.

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