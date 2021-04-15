Починаюча модель Соня Євдокименко, внучка Софії Ротару, показала себе на прогулянці
Як пише Politeka.net, Соня вже деякий час живе в Нью-Йорку, США. Красуня там вчиться і робить перші кроки в модельній кар'єрі, не забуваючи розкручувати себе в Instagram, де ділитися результатами різних фотосесій.
Цього разу Соня позувала в чорній міні-сукні, гуляючи біля берега океану. Був легкий вітер, який легенько піднімав наряд красуні. Дівчина насолоджувалася стихією, гуляючи по скелястому березі.
"Русалка в серці", - написала Соня під відео.
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Відразу після публікації написала мама Соні-Світлана: "незрівнянна краса стихій"
Фанати, включаючи Софії Ротару, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Чудово красиво", "як красиво, Сонечка", "як красиво", "де така краса", "Королівська ванна".
Ми писали, що починаюча модель і співачка Соня Євдокименко поділилася кадрами ідеального вихідного.
Дівчина продемонструвала плоский живіт і яскраво посміхалася на камеру. А потім перевела об'єктив, хвалячись ідеальним видом, що відкривається з тієї точки огляду, де вона стояла.
Нагадаємо, внучка Ротару, що дістала нареченого-мільйонера, втекла з міста, показавши себе в білій сукні
А ще Politeka писала, що молода внучка Ротару вся в чорному вразила зйомками на вулицях Нью-Йорка
Також Politeka повідомляла, що внучка Ротару вразила не тільки ніжками в шкіряному міні