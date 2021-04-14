Співачка Оля Цибульська розповіла, як поскандалила з відомим продюсером Юрієм Нікітіним через колір волосся

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка також є кумою виконавця Дзідзьо і записала кілька дуетних пісень з ним, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. А нещодавно зірка дала інтерв'ю програмі "Неймовірна правда про зірок", де розповіла про сварку з продюсером Юрієм Нікітіним (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На шоу Ользі запропонували зіграти в гру "Було чи не було", де вона відповідала на питання про себе. Так, серед іншого зірці поставили питання, чи плакала вона після візиту до перукаря. На це вона відповіла ствердно і розповіла історію про те, як під час "Фабрики зірок" її пофарбували в блондинку. За словами Цибульської, це була ідея продюсера і бив чоловіка Ірини Білик Юрія Нікітіна.

"Я була дуже зла на Юру Нікітіна, тому що Юра Нікітін на "Фабриці" пофарбував мене в блондинку. Я навіть в якийсь момент з жартами і без жартів питала Юру: "Це що, твоя еротична фантазія? Це Білик, я Горбачова, хто я? Для чого це було?". Я не хочу за вас заміж", - весело розповідає Оля про свої переживання в той час. Відзначимо, що в програмі також показали архівний знімок, на якому можна побачити, як виглядала Цибульська зі світлим волоссям.

Нагадаємо, Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо.

А ще Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Оля Цибульська, яка крутила роман з переможцем "Танців з зірками", влипла в скандал.