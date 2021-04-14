Герой "Холостяка-11", бізнесмен Михайло Заливако, показав свою ніжну красуню

Михайло Заливако - власник логістичної компанії, який прийшов на шоу "Холостяк" в надії зустріти кохану людину, передає Politeka.net. Популярність бізнесмена після виходу проєкту зросла не тільки завдяки медійності, але, можливо, ще й тому, що у Михайла добре серце.

"Холостяк" зізнався, що любить тварин. Раніше у нього були рибки, хом'яки, папуги й собаки, а зараз в його будинку живуть кішка Бублик і кіт Бруно.

Нерідко Заливако хвалиться своєю пухнастою красунею в Instagram.

Так, в одних з останніх сторіс бізнесмен показав, як ніжна кішка лащиться до господаря перед сном.

"Вечірній ритуал", - написав Михайло.

Бізнесмен позував на дивані, коли підійшла Бублик і стала тертися об нього, муркочучи.

"Це любов", - сказав герой проекту.

Публікації не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, "холостяка" обсипали приємними повідомленнями в особистому листуванні.

Нагадаємо, до фіналу шоу залишилося ще кілька випусків, а поки в мережі ворожать, хто стане переможницею проєкту.

Під час інтерв'ю, яке "холостяк" дав вже після зйомок шоу, він проговорився, що закоханий. В результаті це дало глядачам надію, що у фіналі бізнесмен зустріне "ту саму".

До слова, в мережі з'явилися чутки, що Михайло вибере Антонію-Джесіку Чегу, адже їх бачили разом після закінчення передачі.

Нагадаємо, безсоромний "Холостяк" Заливако перейшов межу з однією з учасниць на очах у дівчини:"в засос на підлозі".

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