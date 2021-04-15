Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже відомою після того, як перемогла на шоу "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина активно веде Instagram, радуючи сотні тисяч українців цікавими образами.

Цього разу Таня здалася в штанях зі шлейфом, а також білому корсеті. Красуня позувала на тлі стіни, взявшись за ріг єдинорога, а другою рукою за талію, трохи вигнувшись.

"Тимчасово працюю принцесою... до підвищення на посаді", - написала Тетяна під фото.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Яка принцеса", "дуже красива", "фотосесія просто супер", "чудова принцеса", "поганий кадр, виглядає ніби ти баба-грім коня підняла".

Ми писали, що популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу «Супер топ-модель по-українськи», вбила наповал гарячим чином.

Брик стояла біля дзеркала, низько нахилившись. Зона декольте вабила, а ефектний погляд красуні, прикрашений стрілками, позбавив чоловіків сну.

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