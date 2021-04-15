Відома модель Тіна Кунакі, нова дружина Венсана Касселя, показала себе в максимально гарячому образі

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому вийшла заміж за зіркового актора Венсана Касселя. 24-річна дівчина вже встигла подарувати чоловікові дочку Амазоні. Зірка не забуває і про Інстаграме, де публікує досить сміливі фото.

Цей раз не став винятком, адже Тіна з'явилася в прозорій білизні, а зверху накинула халат. Дівчина стояла на березі моря, демонструючи своє тіло і бюст, який був повністю видно.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива", "краса", "ідеально", "ви витвір мистецтва"," така красива"," чудова картина"," справжня богиня", " ти знову в Бразилії? :- ) ", "Найкрасивіша жінка", " невимовна краса !!", "Красиво виглядає, навіть бразилійка", " як завжди шикарно!".

Ми писали, що відома модель і дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі вразила ефектним образом топлес.

На фото Тіна наочно продемонструвала вражаючу фігуру з мінімумом одягу. Так, на чорно-білому знімку модель позує, спершись спиною на стіну. З одягу на ній лише довга чорна спідниця.

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