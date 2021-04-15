Відома модель Тіна Кунакі, нова дружина Венсана Касселя, показала себе в максимально гарячому образі
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому вийшла заміж за зіркового актора Венсана Касселя. 24-річна дівчина вже встигла подарувати чоловікові дочку Амазоні. Зірка не забуває і про Інстаграме, де публікує досить сміливі фото.
Цей раз не став винятком, адже Тіна з'явилася в прозорій білизні, а зверху накинула халат. Дівчина стояла на березі моря, демонструючи своє тіло і бюст, який був повністю видно.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
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Ми писали, що відома модель і дружина 54-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі вразила ефектним образом топлес.
На фото Тіна наочно продемонструвала вражаючу фігуру з мінімумом одягу. Так, на чорно-білому знімку модель позує, спершись спиною на стіну. З одягу на ній лише довга чорна спідниця.
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