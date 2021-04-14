Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана показала себе, розповівши про своє заняття
Як пише Politeka.net, Світлана Бабкіна вже більше 10 років одружена з Сергієм. І хоч, як виявилося, музикант був не дуже вірним чоловіком, але пара пройшла цей етап і зараз у сім'ї все добре. Світлана не забуває і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами історіями.
Цього разу Світлана здалася в лосинах і вузенькому ТОПі, сидячи в підвісному кріслі. Дівчина розставила руки і закрила очі від задоволення.
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Ще 1,5 роки тому я і подумати не могла, що буду допомагати такій кількості жінок.
10 років тому я почала допомагати собі, просто як відчувала. Потім стала допомагати своєму чоловікові - на рівні-організуй концерт, напиши реліз, організуй тур на підтримку альбому, ведення переговорів і т. д.
Спочатку мене "перло" від гри на сцені. Потім від організації концертів. Тепер від роботи з моїми дівчатками!
І одне не виключає інше і третє.
Я расширяюсь.
7 років тому в нашому житті з'явилася йога і медитація.
Я стала активно практикувати. І з кожним днем просто офігевала від процесів, які відбувалися.
Шлях від повної невіри до максимального прийняття!
І ось рік тому стався цей клацання-як пробка з шампанського!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Згодна на всі 100%", "Даа, вогонь", "повністю згодна".
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